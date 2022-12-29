Эксперт рассказал, почему Россия продает нефть Индии со скидкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов рассказал, почему Россия продает Индии нефть со скидкой. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт выразил мнение, что это связано с тем, что пока не налажена новая система транспортировки и страхования перевозок нефти после смены рынка.

"Если Индия просит скидку, это означает на самом деле, что скидку вы делаете перевозчику, поскольку теперь у него другое транспортное плечо и ему нужен новый тип танкера, у него изменились логистические расходы. Кроме того, нужен другой страховщик, потому что европейцы уже вас не страхуют, а индийский покупатель может сказать, что его эта страховка не совсем устраивает", – пояснил Симонов.

Ранее директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал, что у России появится возможность продавать нефть по ценам выше установленного потолка в случае, если найдутся возможности транспортировки и страховки. По его словам, крупнейшие мировые потребители, в частности Китай и Индия, могут быть заинтересованы в покупке российской нефти.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов странам и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен.

Страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть 5 декабря. Согласно ему, страны не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

Новак не исключил снижения нефтедобычи в РФ в ответ на потолок цен

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