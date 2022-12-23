Россия запретит поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен – Новак

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Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов странам и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдения потолка цен. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в настоящее время готовится указ президента об ответных мерах на введенные странами G7, Евросоюзом и Австралией ограничения.

Новак также добавил, что из-за ответных мер Москва готова пойти на частичное сокращение добычи.

"В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Накануне Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах в связи с введением ценового потолка в начале следующей недели.

Как уточнял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время российские власти продолжают согласовывать некоторые нюансы по формулировкам указа.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

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