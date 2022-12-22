Путин утвердил ответные меры на действия против РФ в сфере поставок газа

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Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сфере поставок природного газа в ответ на недружественные действия против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что компания "Газпром" не будет исполнять некоторые обязательства по оплате газа лицам из недружественных стран, если цена топлива превысит установленную кабмином.

Кроме того, указ президента наделяет Минфин правом давать разъяснения относительного применения нового документа.

Ранее в декабре страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ. Предельно допустимая стоимость топлива обозначена на уровне 180 евро за мегаватт-час.

Новый потолок цен на газ начнет действовать с 15 февраля 2023 года, как сообщили в Совете Евросоюза. Там также назвали эту меру временной и допустили ее отмену в случае возникновения дефицита на рынке.

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