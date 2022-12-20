Глава Минэнерго РФ сообщил, что Москва даст ответ на ограничения по газу

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Россия посмотрит на все условия объявленного западными странами порога цен на российский газ и примет решение об ответных мерах, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Потому что нужно просчитать все условия, как по нефти. Думаю, что будет какое-то решение, как и по нефти", – приводит его слова ТАСС.

19 декабря стало известно, что страны Евросоюза согласовали динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. В Совете ЕС заявили, что готовы ввести данные ограничения с 15 февраля 2023 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки Запада установить потолок цен на российский газ. Он подчеркнул, что Москве нужно время, чтобы подготовить ответные меры.

5 декабря вступило в силу решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть. Таким образом, запрещены перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

ЕС может установить потолок цен на газ с 15 февраля

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