Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки установить потолок цен на газ.

Он также заявил, что России нужно время, чтобы подготовить ответные меры на введение Евросоюзом потолка цен на газ. Однако Песков заверил, что реакция со стороны РФ обязательно будет.

"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы. <...> Потребуется, конечно, время, чтобы тщательно взвесить все за и против при выработке решений", – передает ТАСС его слова.

Песков пообещал, что Россия подготовит ответ, как это было с ограничительными мерами в отношении российской нефти.

Ранее стало известно, что Евросоюз готов ввести потолок цен на газ с 15 февраля следующего года. Уточнялось, что лимит будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час.

По информации источника в чешском председательстве, в ЕС пришли к почти единогласному решению по данному вопросу. Отмечалось, что ценовой потолок поддержала и Германия, которая ранее выступала против его введения.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Юрия Сентюрина, ценовой потолок на газ способен привести к деградации рынков. Кроме того, повысится уровень неопределенности.

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