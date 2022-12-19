Евросоюз согласовал потолок цен на газ – СМИ

Фото: depositphotos/Zoooom

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в чешском председательстве.

Уточняется, что лимит цены на газ будет снижен до 180 евро за мегаватт-час. По информации источника, в ЕС пришли к почти единогласному решению.

Кроме того, отмечается, что ценовой потолок поддержала и Германия, которая ранее выступала против его введения.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Юрия Сентюрина, ценовой потолок на газ способен привести к деградации рынков. Кроме того, повысится уровень неопределенности.

До этого сообщалось, что Евросоюз обсуждал снижение предлагаемого лимита цены на газ до 188 евро за мегаватт-час. С инициативой выступила Чехия.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ряд стран выступили против лимита цен на газ. По словам главы внешнеполитического ведомства, среди голосовавших против – сама Венгрия и Германия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!