ЕС изучит ограничение цены на дизель из РФ на уровне 100 долларов – СМИ

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Евросоюз изучает ограничение цены на дизельное топливо из России на уровне 100 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции могут коснуться и нефтепродуктов, торговля которых ведется по скидке.

"ЕС изучает возможность установить лимит цен на российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут, на уровне 45 долларов", – отмечает агентство.

Кроме этого, Европейский союз и страны Большой семерки (G7) планируют установить потолок цен на экспорт из России в третьи страны, однако ценовой уровень является нестабильным.

Ранее Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.

Один потолок планируется ввести для дизельного топлива или бензина, а второй – для продуктов, таких как мазут.



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