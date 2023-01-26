США ввели санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнер"

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против физических и юридических лиц российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин страны.

Под ограничения подпали судоремонтные предприятия, среди них – АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва".

Также ограничения затронули структуры и лица, которые связаны с ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным. Также под санкциями оказались министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина.

Кроме того, Государственный департамент ввел визовые санкции в отношении 531 представителя Вооруженных сил России. В перечне оказались и четыре структуры, связанные с холдингом "Интеррос" Владимира Потанина. Речь идет о компаниях ООО "Интеррос инвест" и "Интеррос кэпитал", Whiteleave Holdings limited и Saltcliff Trading Limited.

В список были внесены грузовая авиакомпания "Авиакон Цитотранс" и четыре связанных с ней самолета Ил-76ТД, Уральский завод гражданской авиации, Национальная авиационно-сервисная компания "Ростеха", Научно-производственное предприятие "Прима", Научно-производственное предприятие "Гамма", ООО "ТКХ-Инвест", а также концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и его генеральный директор Ян Новиков. Кроме того, санкции были введены в отношении главы концерна "Калашников" Алана Лушникова.

В конце декабря американская сторона вновь расширила санкционный перечень против РФ.

Тогда в список попали 10 юридических лиц: НИИ судового машиностроения, концерн "Моринформсистема-Агат", АО "Морские навигационные системы", НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии и другие.

До этого США ввели санкции в отношении ряда губернаторов российских регионов. Ограничения коснулись вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко и губернаторов Московской, Калининградской, Брянской областей. В списке оказались банк ВТБ и 17 связанных с ним компаний.

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