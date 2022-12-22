В Литве заявили, что возможности для новых санкций ЕС против РФ почти исчерпаны

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Санкции против России, которые вводит Евросоюз, достигли верхней точки, возможности для их расширения почти исчерпаны. Об этом заявил еврокомиссар от Литвы по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в интервью радиостанции Žinių radijas.

"Я уже ранее говорил, что по санкциям мы достигли потолка, и каких-то новшеств инноваций здесь ожидать не приходится", – отметил еврокомиссар.

Синкявичюс выразил мнение, что в будущем возможна лишь детализация санкций.

По его словам, в настоящее время нужно сконцентрироваться на исполнении санкций, чтобы Россия не смогла найти способ обойти их.

Евросоюз принял очередной пакет санкций против России 16 декабря. Было принято решение отозвать лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала.

Кроме того, введен запрет на экспорт в Россию авиационных технологий, в том числе связанных с производством беспилотников.

В список ограничительных мер добавили и заморозку двух российских банков. Также ввели механизм, позволяющий размораживать счета и инвестировать лицам, которые играют важную роль в международной торговле агропромышленной продукцией.

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