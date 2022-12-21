Эксперт прокомментировал введение ЕС потолка цен на газ

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Введение Евросоюзом потолка цен на газ – бессмысленная затычка, которую ЕК предложила аудитории, так как у нее нет инструментов для выведения Европы из энергетического кризиса. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио КП.

По его словам, речь не идет о санкциях на российский газ. Он уточнил, что потолок касается фьючерсов, которые торгуются на газовом хабе TTF в Нидерландах на месяц вперед.

Фролов добавил, что от Еврокомиссии требовали план по выходу из энергетического кризиса, поэтому они согласовали потолок. Однако, считает эксперт, из-за связанности азиатских и европейских рынков от ограничений нет особого смысла.

"Причем в этом плане заложено условие, что если данные ограничения оказывают негативное воздействие на европейскую экономику, то они отменяются или приостанавливаются. То есть если газ начнет уплывать из ЕС в Азию, например Китай начнет закупать больше, значит, ограничения больше не действуют до нормализации ситуации. Поэтому они мало на что влияют", – отметил Фролов.

По его словам, для любого поставщика 2 000 долларов за тысячу кубометров – хорошая цена.

Евросоюз введет потолок цен на газ с 15 февраля 2023 года. Ограничение установят на уровне 180 евро за мегаватт-час. Вместе с тем в Совете Европы отметили, что эта мера является временной.

Кроме того, при возникновении дефицита ценовой потолок может быть отменен.



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