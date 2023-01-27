Абсурдность антироссийских санкций очевиднее с каждым пакетом – посольство РФ в Вашингтоне

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В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали новые антироссийские санкции США, заявив, что их неэффективность и абсурдность становится очевиднее с каждым принятым пакетом таких ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение дипмиссии.

Кроме того, российские дипломаты сообщили, что российский рынок, несмотря на ограничительные меры США, продолжает быть привлекательным для иностранных инвесторов.

В посольстве отметили, что в первую очередь от расширения администрацией США антироссийских санкций страдают зарубежные бизнесмены и коммерческие компании.

Ранее СМИ сообщали о том, что Евросоюз предложил ввести новые масштабные санкции против Белоруссии и изучает ограничение цены на дизель из РФ на уровне 100 долларов.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести два отдельных ценовых потолка на российские нефтепродукты в зависимости от их категории.

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