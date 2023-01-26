Вашингтон заявил о готовности ослабить санкции против России

Фото: ТАСС/АР/Susan Walsh

Белый дом готов смягчить санкционное давление в отношении России, если стороны украинского конфликта сядут за стол переговоров. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку и считаю, госсекретарь (Энтони. – Прим. ред.) Блинкен тоже выступал бы в поддержку", – цитирует ее ТАСС.

Штаты 26 января представили новый список санкций в отношении юридических и физических лиц РФ.

В перечне оказались министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина, а также четыре структуры, связанные с холдингом "Интеррос" Владимира Потанина.

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