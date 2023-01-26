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12:45

Туризм

Россия и КНР обсуждают увеличение количества авиарейсов – посольство РФ

Россия и КНР обсуждают увеличение количества авиарейсов – посольство РФ

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Россия и Китай в данный момент обсуждают увеличение числа рейсов между странами для роста турпотока. Посольство РФ в Пекине заявило, что ожидает значительное повышение числа туристов.

С 6 февраля КНР возобновит поездки организованных групп путешественников в Россию и ряд других стран. Традиционно жители поднебесной проявляют высокий интерес к русской культуре и в целом любят путешествовать. Дипломаты считают, что внимание с их стороны будет только расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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