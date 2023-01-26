Россия и КНР обсуждают увеличение количества авиарейсов – посольство РФ

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Российские и китайские авиавласти и перевозчики обсуждают увеличение числа авиарейсов для роста турпотока между КНР и РФ. Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве в Пекине.

"Важным условием для роста турпотока является транспортная доступность. В настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов", – отметили в диппредставительстве.

Там также добавили, что ожидают нормализации железнодорожного и авиасообщения между странами уже в этом году, в весенне-летний период. При этом ответственным ведомствам двух стран потребуется провести соответствующую техническую работу.

8 января Китай отменил карантин для прибывающих в страну. Тогда же первые спустя три года автобусы пересекли российско-китайскую границу в районе пропускного пункта "Краскино" в Приморье.

Поездки организованных туристических групп из КНР в РФ и другие страны по-прежнему запрещены, однако их планируется возобновить с 6 февраля. Россияне между тем уже могут оформить туристические визы в Китай, единственная проблема, с которой они могут столкнуться, – недостаточное количество рейсов.



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