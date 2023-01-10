Пассажирское сообщение возобновили на российско-китайской границе в Приморье спустя 3 года

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Первые автобусы пересекли российско-китайскую границу в районе пропускного пункта "Краскино" в Приморье после возобновления пассажирского сообщения между двумя странами, которое было приостановлено три года назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что всего уссурийской таможней было оформлено четыре автобуса: по два на въезд и выезд. Пока пункт пропуска суммарно пересекли 28 человек, все они граждане Китая, представляющие международные организации или посещавшие РФ по рабочим вопросам.

Возобновление работы пассажирских пропускных пунктов на границе Китая и России началось 8 января, в первый день границу пересекли порядка 50 человек. Тем не менее в настоящее время пропуск туристических групп не осуществляется.

C 8 января Китай отменил карантин для прибывающих в страну. При этом для въезда по-прежнему требуется отрицательный ПЦР-тест: его необходимо сдать не раньше 48 часов до поездки.

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