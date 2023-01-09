Таиланд отменил требование о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну

Фото: ТАСС/Zuma

Таиланд отменил требование, согласно которому въезжающие в королевство иностранцы должны предъявлять сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Анутина Чарнвиракула.

Отмечается, что решение вступает в силу с 9 января и распространяется на все ввозные рейсы. Чарнвиракул объяснил его тем, что во всех странах мира, по мнению тайских властей, иммунизация населения проводится в достаточном объеме.

Между тем ранее издание Bangkok Post писало, что с 01:00 понедельника, 9 января, Таиланд вводит требование, согласно которому все иностранцы при посадке на рейс до королевства должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации против COVID-19. Оно должно было затронуть только лица старше 18 лет.

До этого авиакомпании "Аэрофлот" и AZUR Air сообщали, что попасть в Таиланд можно будет и без сертификата о вакцинации: после прилета туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование.



С 9 января в Таиланде начнут действовать новые правила въезда туристов

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