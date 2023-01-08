"Аэрофлот" и AZUR Air сообщили о возможности въехать в Таиланд, сдав ПЦР-тест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" могут посетить Таиланд не только с сертификатом о вакцинации от коронавируса, но и сдав отрицательный ПЦР-тест на инфекцию. Об этом сообщается на сайте "Аэрофлота".

"При отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование на COVID-19", – говорится в сообщении.

Аналогичную информацию о правилах въезда в Таиланд представила авиакомпания AZUR Air, передает РИА Новости.

До этого авиакомпании сообщали, что с 9 января въезд в страну будет возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или справки о противопоказаниях к вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Таиланде собираются вернуть антиковидные меры, отмененные в октябре.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!