14:44Туризм
"Аэрофлот" и AZUR Air сообщили о возможности въехать в Таиланд, сдав ПЦР-тест
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" могут посетить Таиланд не только с сертификатом о вакцинации от коронавируса, но и сдав отрицательный ПЦР-тест на инфекцию. Об этом сообщается на сайте "Аэрофлота".
"При отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование на COVID-19", – говорится в сообщении.
Аналогичную информацию о правилах въезда в Таиланд представила авиакомпания AZUR Air, передает РИА Новости.
До этого авиакомпании сообщали, что с 9 января въезд в страну будет возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или справки о противопоказаниях к вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Таиланде собираются вернуть антиковидные меры, отмененные в октябре.
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