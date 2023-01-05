МАК назвал причину жесткой посадки А321 в кукурузном поле в Подмосковье

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование жесткой посадки самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в Подмосковье в августе 2019 года, передает ТАСС.

В окончательном отчете МАК говорится, что причиной ЧП стали попавшие в двигатель чайки. Это привело к механическим повреждениям обоих двигателей и снижению их суммарной располагаемой тяги, а также к невозможности продолжения полета и вынужденной посадки вне аэродрома.

"Авиационное происшествие <...> случилось при выполнении взлета <...> в результате столкновения <...> со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 килограмма, подпадающих под сертификационную категорию "большая птица", – говорится в сообщении.

ЧП произошло 15 августа. Airbus A321, выполнявший рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь, был вынужден экстренно приземлиться на кукурузное поле в Раменском.

На борту лайнера находились 226 пассажиров. За помощью врачей обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело

Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.



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