Москва одобрила размещение 146 некапитальных объектов за 1 квартал 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамента городского имущества Москвы за 1 квартал 2024 года одобрил размещение 146 некапитальных объектов. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на главу ведомства Максима Гамана.

Он напомнил, что упрощенная схема для согласований контрольно-пропускных и охранных объектов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, инженерных и хозяйственных строений на арендованных участках работает в столице с 2019 года. В 2021 году к ним добавили спортивные сооружения, а годом позже – бытовые городки для строителей, быстровозводимые склады и офисы продаж. В 2023 к ним присоединились станции для зарядки электротранспорта.

"Чаще всего пользователи земельных участков обращались с заявками на установку на арендуемой у города территории шлагбаумов, а также сооружений для производственной деятельности. Межведомственная комиссия согласовала размещение более 100 таких объектов", – уточнил Гаман.

Кроме того, на московских участках появятся 13 хозяйственных площадок для обслуживания сооружений, 12 заборов, 5 трансформаторных подстанций и 5 малых архитектурных форм – беседок, пергол и фонтанов. Гаман подчеркнул, что подобные разрешения коснулись спортивных объектов в районах Южное Медведково, Бибирево, Южное Бутово, Аэропорт и Хорошево-Мневники.

Ранее заммэра Владимир Ефимов указал, что с января по апрель текущего года жители Москвы со скидкой 60% выкупили у столицы 33 участка для индивидуального жилищного строительства. Их общая площадь составила 3,8 гектара. Москвичи смогли сэкономить 114,3 миллиона рублей.

