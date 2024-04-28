МВД РФ переобъявило в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины Ярему

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МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Владимира Парасюка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), а также бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему. Об этом сообщается в базе данных ведомства.

Помимо этого, в базу МВД внесли украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, телеведущих Наталью Мосейчук и Янину Соколову (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ) и активиста Геннадия Друзенко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении всех этих лиц были возбуждены новые уголовные дела, однако какие именно – не уточняется.

Ранее Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 27 июня продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова в связи с его участием в экстремистском сообществе.

До этого журналиста издания Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды.