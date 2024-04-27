Суд арестовал продюсера Reuters Габова за участие в экстремистском сообществе

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 27 июня продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова в связи с его участием в экстремистском сообществе.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Габов был причастен к подготовке фото- и видеоматериалов для их последующего размещения на YouTube-канале "НавальныйLIVE" (площадка для размещения контента ФБК, признанного иноагентом и экстремистской организацией).

Ранее журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды. По словам адвоката, его задержали из-за репоста, который тот сделал в свой телеграм-канал, опубликовав информацию о событиях в Буче. Сейчас журналиста поместили в изолятор временного содержания в Хабаровске.

