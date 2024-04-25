СК РФ потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Камикадзе Дима" (Дмитрий Иванов признан в РФ иноагентом)

Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом), по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела Тверского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Иванову, обвиняемому по части 1 статьи 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – говорится в сообщении.

Камикадзе Ди покинул Россию еще в 2017 году. Тогда правоохранительные органы проверяли его на предмет склонения граждан к самоубийству.

В сентябре 2022 года Камикадзе Ди стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о ВС РФ. В декабре блогера объявили в розыск.

Причиной якобы являются опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также записи, в которых блогер критически отозвался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

