Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря за фейки о ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом)

Басманный районный суд Москвы избрал журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иноагентом) меру пресечения в виде заочного ареста. Об этом пишет телеграм-канал судов общей юрисдикции города.

Его заключат под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории РФ, добавили в суде. Там подчеркнули, что журналиста обвиняют по статье 207.3 УК РФ о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Ранее Зыгаря объявили в розыск. Поводом послужило возбужденное уголовное дело. Журналист попал в перечень иностранных агентов в 2022 году, а в следующем году в реестр иноагентов вошло учрежденное им ООО "ТЕНЕС".