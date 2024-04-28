Собянин сообщил, что соединяющий Южную рокаду и МСД участок готов на 70%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участок, соединяющий Южную рокаду и Московский скоростной диаметр, готов почти на 70%. Он пройдет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Уже закончили строительство трех путепроводов, еще четыре – в работе", – отметил он.

По словам мэра, на путепроводе на съезде с МСД идет подготовка к укладке асфальта, на путепроводе через Кантемировскую улицу доделывают опоры, а на двух путепроводах, проходящих над Пролетарским проспектом, собирают пролеты.



Кроме того, на строящемся участке специалисты возведут три подземных перехода и новые тротуары. С запуском движения водители смогут выбирать удобный выезд с Южной рокады на МСД. Также участок улучшит транспортное обслуживание района Москворечье-Сабурово.



"Саму Южную рокаду планируем закончить полностью до конца 2024 года", – добавил градоначальник.

Собянин рассказал, что специалисты построят на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров три путепровода, которые соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города.