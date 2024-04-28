Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения ветерана СВО

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения и избиения участника СВО в Ростовской области. Об этом пишет телеграм-канал ведомства.

"В СМИ сообщается, что ветерана специальной военной операции и его супругу избила группа молодых людей. Отмечается также, что нападавшие оскорбляли определенную группу по национальному признаку и снимали все это на видео", – уточнили в пресс-службе.

Также глава СКР поручил в рамках уголовного дела дать правовую оценку высказываниям молодых людей. О результатах расследования необходимо будет предоставить доклад в центральный аппарат СК.

По данным публикаций в социальных сетях, инцидент якобы произошел в Суваровском микрорайоне Ростова-на-Дону. По словам супруги ветерана спецоперации, у нее диагностировали перелом ноги и многочисленные ушибы, а у ее мужа – множественные ушибы головы.

Сейчас, по данным пресс-службы местной полиции, которую цитируют РИА Новости, подозреваемые уже задержаны. Ими оказались трое мужчин.

Ранее Бастрыкин потребовал расследовать информацию из соцсетей о том, что в подмосковной деревне Вырубово избили и переехали на тракторе Героя России. По информации СК, виновные на тот момент не привлечены к ответственности.