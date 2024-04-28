"Казспецэкспорт" опроверг информацию о продаже ВСУ списанной авиатехники

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Сообщения о продаже Казахстаном списанных советских истребителей, которые можно было бы передать Киеву, не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте госпредприятия "Казспецэкспорт".

В компании отметили, что торги провели в соответствии с законодательством и лицензией. Иностранные компании к аукциону не подпустили, добавили в предприятии.

"В соответствии с условиями заключенных договоров все самолеты, узлы и агрегаты к нему будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов", – подчеркивается в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в феврале неизвестный покупатель приобрел для утилизации 81 самолет, включая фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-23 и МиГ-29, а также истребители-бомбардировщики МиГ-27.

В марте СМИ сообщали, что Киев может получить российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. Как считает источник, это может говорить о "скрытых картах в игре политику многовекторности" со стороны Астаны.

В свою очередь, Минобороны Казахстана опровергло данную информацию. В ведомстве напомнили, что с 2022 года в Казахстане запрещен экспорт вооружения и военной техники.

