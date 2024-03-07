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Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с казахстанскими фирмами о закупке российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т. С.", – пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.



По данным последнего, Киев может получить российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. Как считает источник, это может говорить о "скрытых картах в игре политику многовекторности" со стороны Астаны.

Собеседник СМИ предположил, что это может означать сохранение равноудаленной позиции по конфликту на Украине в диалоге между странами Запада и Москвой. Однако, продолжил он, Казахстан рискует лишиться отношений с РФ взамен на "призрачные дивиденды".

Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер предупредил о нескольких военных "сюрпризах" для России со стороны Киева. По его данным, в Штатах ждут результатов их применения. В ответ на это российский военный эксперт заявил, что Америка таким образом хочет приободрить ВСУ.

Как рассказал глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, украинский президент Владимир Зеленский посещает разные страны и почти не появляется в столице страны. В результате, сказал Михайлов, окружение лидера Украины часто "бомбардирует эфир" противоречивыми заявлениями.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины