Foreign Affairs описал схему смягчения указа Зеленского о запрете переговоров

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Конфликт на Украине когда-то приведет к переговорам, поэтому украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, смягчит указ о запрете на переговорный процесс с Россией для подготовки правовой базы к соответствующему процессу. Об этом сообщили колумнисты журнала Foreign Affairs.

"Киев мог бы уточнить, что указ о запрете переговоров распространяется только на Владимира Путина, а не на иных представителей российского правительства", – описали вероятную схему подготовки к переговорам эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.

Как они утверждают, пока о переговорах еще рано вести речь, поэтому западные страны могут просигнализировать о готовности к этому процессу. Этим сигналом может стать изменение риторики официальных лиц на Западе. Так, они могут сообщить о готовности снять ограничения против РФ в рамках договоренности об окончании конфликта. Или же, по их словам, США и ЕС могут назначить спецпредставителей по конфликтной дипломатии.

"Несмотря на то что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах", – заключили эксперты.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, когда ему задали вопрос, появятся ли среди властей Киева люди, которые смогут вести конструктивное взаимодействие с РФ, сообщил, что таких людей там не было и не будет. В связи с этим он заявил, что мирные переговоры с действующими властями Украины невозможны, так как они выдвигают "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского".

Кроме того, зампред Совбеза РФ предположил, что мирные переговоры с новыми властями Украины могут состояться, если те признают реалии, сложившиеся в результате СВО.



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