В Госдепе заявили, что Украина готовит военные "сюрпризы" для России

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США считают, что у Украины заготовлено несколько военных "сюрпризов" для России, и ждут результатов их применения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

В частности, американская сторона полагает, что у Украины есть определенный план, который поможет им достичь побед на поле боя, утверждает Миллер.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска не позволили Вооруженным силам Украины закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после их бегства из Авдеевки.

До этого уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что украинским военным трагически не хватает личного состава, боеприпасов и вооружения.

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