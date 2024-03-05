05 марта, 12:56Политика
ВС РФ не дали ВСУ закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска не позволили Вооруженным силам Украины закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после их бегства из Авдеевки, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Он также отметил, что ВС России продолжают теснить противника в западном направлении.
"Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи", – сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полном освобождении Авдеевки. Он рассказал, что в населенном пункте проверили большое количество объектов, однако не стал утверждать, что опасностей там больше нет.
Пушилин также сообщал, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов. При этом он отметил, что, вероятнее всего, город будут восстанавливать.
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