ВС РФ не дали ВСУ закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска не позволили Вооруженным силам Украины закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после их бегства из Авдеевки, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он также отметил, что ВС России продолжают теснить противника в западном направлении.

"Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные перед ними задачи", – сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полном освобождении Авдеевки. Он рассказал, что в населенном пункте проверили большое количество объектов, однако не стал утверждать, что опасностей там больше нет.

Пушилин также сообщал, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов. При этом он отметил, что, вероятнее всего, город будут восстанавливать.



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