Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинский военнослужащий Дмитрий Дядчук, который попал в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что ему пришлось больше недели прятаться в разрушенном доме, чтобы его не убили свои. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик Минобороны РФ.

По данным военного, начался штурм, во время которого все погибли, он же выпрыгнул в окно и побежал в сторону к своим. Дядчук уточнил, что бежал по улице, надеясь где-то спрятаться или добежать до украинских военных.

"Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел, ждал. У меня не было рации, связи никакой, и я не знал пути отступления, мне не было доведено", – поделился мужчина.

Военный заявил, что, как и его сослуживцы, он не знал, что едет в Авдеевку. Ему сказали, что отправляют в Донецкую область. Подразделение прибыло в Авдеевку за неделю до того, как ВС РФ начали штурм, заметил он.

Дядчук сказал, что хотел сразу сдаться в плен, но боялся из-за стрельбы с украинской стороны. По его информации, в здании он пробыл семь с половиной дней. Еды у него не было, только пятилитровая баклажка воды, которую он пил, пока она не замерзла. Последние три дня он провел без воды, сказано в сообщении.

Украинский военный добавил, что в плен его взяли "красиво", его не били, связали и обыскали, подразделение он не знает. Также к нему подошел медик и спросил, нужна ли ему помощь, мужчине обработали рану.

Дядчук сказал, что потери ВСУ в Авдеевке очень большие. Вывод он сделал после того, как увидел множество погибших в украинской форме. Мужчина считает, что его сослуживцы тоже сдались, если бы у них был шанс. Военный признался, что отступление из Авдеевки было несвоевременным и хаотичным, им поздно дали команду, много украинских солдат погибло во время штурма.

По данным МО РФ, во время освобождения Авдеевки в плен сдалось много групп по несколько десятков военнослужащих ВСУ в каждой. Их разместили в центрах временного содержания в тыловых районах зоны спецоперации. Раненым оказывают медицинскую помощь, для всех организовано трехразовое горячее питание.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Украинские войска были отброшены более чем на 10 километров.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что граждане, проживающие в Авдеевке, не желают покидать разрушенный город, так как верят, что его быстро восстановят.

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