Пушилин заявил, что граждане не хотят уезжать из Авдеевки

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Граждане, проживающие в Авдеевке, не желают покидать разрушенный город, так как верят, что его быстро восстановят. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Они следили за тем, что происходило в Донбассе все эти годы", – уточнил он.

Однако Пушилин рассказал, что мужчину, которому понадобилась медпомощь, все-таки пришлось вывезти из Авдеевки в пункт временного размещения, расположенному в Ясиноватой.

По словам главы ДНР, мирные граждане сплотились и оказывают поддержку друг другу. Как он утверждает, многие еще находятся в шоке, но не скрывают радости, что дождались помощи от России.

Ранее Пушилин приехал в Авдеевку. По его словам, целью поездки является оценка ситуации в населенном пункте. Он уточнил, что в городе предстоит серьезная работа по разминированию и восстановлению.

Об освобождении Авдеевки от украинских военных стало известно 17 февраля. ВС РФ зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.

При этом украинские войска были отброшены более чем на 10 километров. Около 200 бойцов ВСУ сдались в плен.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил солдат, отличившихся во время операции по освобождению города.



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