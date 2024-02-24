24 февраля, 12:44Политика
Пушилин сообщил, что приехал в Авдеевку
Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."
Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку. По его словам, целью поездки является оценка ситуации в населенном пункте. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию", – сказал он.
Пушилин также пообещал позже предоставить информацию о работах по восстановлению города.
Об освобождении Авдеевки от ВСУ стало известно 17 февраля. Российские военные зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.
В свою очередь, украинские подразделения были отброшены более чем на 10 километров. Около 200 бойцов ВСУ сдались в плен.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе освобождения города. Он вручил им ордена Мужества и медали "За отвагу".
Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод
Читайте также
- Первые жители освобожденной Авдеевки получили паспорта РФ
- На Авдеевском коксохимическом заводе обнаружен командный пункт ВСУ со Starlink