Пушилин сообщил, что приехал в Авдеевку

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку. По его словам, целью поездки является оценка ситуации в населенном пункте. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много. Предстоит поработать коммунальным службам, разминирования очень много. Надо принимать решения, давать предварительную информацию", – сказал он.

Пушилин также пообещал позже предоставить информацию о работах по восстановлению города.

Об освобождении Авдеевки от ВСУ стало известно 17 февраля. Российские военные зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.

В свою очередь, украинские подразделения были отброшены более чем на 10 километров. Около 200 бойцов ВСУ сдались в плен.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил военнослужащих, отличившихся в ходе освобождения города. Он вручил им ордена Мужества и медали "За отвагу".



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