Пушилин предположил, что Авдеевку будут восстанавливать

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Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он отметил, что, вероятнее всего, город будут восстанавливать. Глава ДНР указал, что в городе много разрушенных зданий.

"С учетом того, что Авдеевка – это пригород Донецка, конечно же, Авдеевка будет востребована. По всей вероятности, город будут восстанавливать", – сказал он.

Ранее Пушилин приехал в Авдеевку. По его словам, целью поездки является оценка ситуации в населенном пункте. Он уточнил, что в городе предстоит серьезная работа по разминированию и восстановлению.

Об освобождении Авдеевки от украинских военных стало известно 17 февраля. ВС РФ зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.

Ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также заявил, что сейчас российская армия продвигается вперед.

До этого в МО РФ отметили, что украинские военные, сбегая из Авдеевки, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС.



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