26 февраля, 11:50Политика
Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки. Он заявил, что Вооруженные силы РФ продвигаются дальше.
"Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", – подчеркнул глава региона в эфире Первого канала.
24 февраля Пушилин прибыл в Авдеевку для оценки ситуации. Он уточнил, что в городе предстоит серьезная работа по разминированию и восстановлению.
Как добавил глава ДНР, граждане, проживающие в Авдеевке, не желают покидать разрушенный город, так как верят, что его быстро восстановят. Мирные граждане сплотились и оказывают поддержку друг другу, указал Пушилин.
Об освобождении населенного пункта от украинских военных стало известно 17 февраля. ВС РФ зачистили территорию площадью почти 32 квадратных километра и взяли под контроль сильный укрепрайон противника.
По словам командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров.
Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод
Читайте также
- Украинский военный рассказал, как прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке
- Пушилин предположил, что Авдеевку будут восстанавливать