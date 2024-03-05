Экс-замглавы МО Украины назвала потерю контроля ВСУ над Авдеевкой освобождением

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала освобождением потерю контроля ВСУ над Авдеевкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"К примеру, давайте Авдеевку возьмем – освобождение Авдеевки", – заявила она в эфире программы.

Маляр добавила, что ряд западных СМИ давали совершенно разное отношение к этому событию. В свою очередь, ведущий попросил женщину уточнить, не имела ли она в виду "захват".

"Освобож... Я имею в виду выход", – ответила Маляр.

О полном освобождении Авдеевки ранее доложил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские силы проверили в городе большое количество объектов. При этом он не стал утверждать, что опасностей на территории больше нет.

Решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов, уточнил Пушилин. Глава ДНР предположил, что город будут восстанавливать.

28 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Петровское, который в 2016 году был переименован Украиной в Степовое. Он расположен на авдеевском направлении, уточнили в ведомстве.

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