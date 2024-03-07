Казахстан опроверг переговоры с Украиной о закупке военной продукции РФ

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Данные о том, что Казахстан ведет переговоры с Украиной о закупках российской продукции ВПК для нужд ВСУ не соответствует действительности. Об этом Минобороны республики сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении подчеркнули, что в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что соответствующие переговоры Астана ведет с "Укрспецэкспорт". Министерство напомнило, что с 2022 года в Казахстане запрещен экспорт вооружения и военной техники.

Минобороны призвало граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее СМИ сообщали, что Киев может получить российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. Как считает источник, это может говорить о "скрытых картах в игре политику многовекторности" со стороны Астаны.

Между тем одно из чешских изданий отмечало, что украинские войска находятся в тяжелом положении после потери контроля над Авдеевкой. По словам корреспондента, ВСУ не хватает артиллерийских снарядов и людей.

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