Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска находятся в тяжелом положении после потери контроля над Авдеевкой, сообщил корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак.

Журналист побывал в прифронтовых районах, находящихся в 10 километрах от линии фронта. По словам корреспондента, Вооруженным силам Украины не хватает артиллерийских снарядов и людей.

Новак рассказал, что ему постоянно жаловались, насколько серьезной стала проблема с личным составом – увеличивается число раненых, погибших и дезертиров. Также, по его словам, среди местных жителей растут недовольства по отношению к киевскому режиму.

В частности, украинцы возмущаются из-за несоответствия между тем, что они слышат от политиков, и тем, что видят собственными глазами. В качестве примера Новак привел слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что за два года ВСУ потеряли 31 тысячу человек. Как заметил журналист, на фронте над этой цифрой смеются, утверждая, что это неправда.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полном освобождении Авдеевки. Он рассказал, что в населенном пункте проверили большое количество объектов, однако не стал утверждать, что опасностей там больше нет.

Пушилин также сообщал, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов. При этом он отметил, что, вероятнее всего, город будут восстанавливать.



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