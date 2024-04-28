Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Пасхальный дар"

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Организаторы фестиваля "Пасхальный дар" в два раза расширили географию мероприятия – гуляния пройдут более чем на 60 локациях, включая традиционные праздничные площадки, парки и прихрамовые территории. Об этом заявил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Пасха в этом году, что называется, поздняя. И потому наш традиционный фестиваль "Пасхальный дар" совпадает с майскими праздниками. Что же, будем праздновать и Воскресение Христово, и День весны и труда, и День Победы практически одновременно", – рассказал мэр Москвы.

По его данным, на Тверской площади пройдет благотворительный базар, где можно купить сувениры, сделанные подопечными некоммерческих организаций города. Кроме того, почти на каждой фестивальной площадке можно будет поддержать участников СВО и отправить им посылку.

Гости фестиваля получат возможность принять участие в акции "Пасхальное дерево добра" и отправить пожертвования в одну из благотворительных организаций. Помочь проекту "Четвероногий друг" и взять собаку или кошку из приюта можно на Цветном бульваре, а проверить своих домашних питомцев можно будет на 7 окружных площадках.

"Акция "Дари и получай" – отличная возможность передать хорошие, но ненужные вещи (будь то, например, ракетки для бадминтона или виниловые пластинки), тем, кому они действительно пригодятся. Тематические павильоны установят на 24 площадках", – напомнил градоначальник.

Фестивальные площадки на территории церквей столицы откроются 5 мая – гостей ждут не только концерты и экскурсии, но и многочисленные творческие мастерские, где любой сможет попробовать себя в звонарском деле, создать пасхальные сувениры и послушать колокольный звон.

"Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц – ежегодно эта акция привлекает и детей, и взрослых", – указал Собянин.

Пасху будут отмечать и на 28 парковых территориях Москвы, где для посетителей заготовили свыше 55 музыкальных выступлений, 80 мастер-классов, театральные представления, спортивные мероприятия и другие активности. В частности, на ВДНХ в Музее славянской письменности "Слово" 5 мая расскажут, почему праздник считался главным в русских деревнях, а гости узнают, как раньше отмечали Пасху.

"На окружных площадках можно будет принять участие в спортивных состязаниях, участники получат памятные призы, а победители – сладкие подарки", – уточнил градоначальник.

По его словам, для посетителей фестиваля предложат широкий выбор блюд – от постных до блюд для разговения. Здесь же можно будет оценить куличи, крашенные яйца и творожные пасхи. Собянин заключил, что в этом году мероприятия "Пасхального дара" должны стать не менее ярким событием, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что традиционный набор пасхальных продуктов в РФ за последние 3 года подорожал на 35%. Сейчас кулич, творожная пасха и десяток яиц, по данным аналитиков, обойдутся россиянам в около 1 105 рублей.