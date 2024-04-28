Участников "Коррозии металла" задержали за пропаганду нацистской символики

Фото: телеграм-канал Mash

Полиция Нижегородской области составила административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики на 3 задержанных музыкантов, сообщается в телеграм-канале УМВД по региону. Название музыкальной группы не сообщается, однако ранее СМИ сообщали о задержании участников "Коррозии металла".

По данным полиции, в отдел полиции доставили 57-летнего, 19-летнего и 42-летнего мужчин, где в отношении них составлены протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики").

"При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются", – заключили там.

Лидера группы Сергея Троицкого и двух гитаристов, по словам директора музыкального коллектива Марии Руновой, задержали в ночь на 28 апреля в ночном клубе "Ненависть" в Нижнем Новгороде. Рунова указала, что их задержали за не предназначенную для продажи продукцию с символикой "Коррозии металла", где изображены "древнеславянские символы".