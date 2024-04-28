Директор группы "Коррозия металла" Рунова назвала причину задержания музыкантов

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова сообщила, что лидера коллектива Сергея Троицкого и двух гитаристов, задержанных в нижегородском клубе "Ненависть", хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацистской символики. Об этом со ссылкой на Рунову пишет ТАСС.

По ее словам, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы, на которой изображены "древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".

Помимо музыкантов, правоохранители также задержали еще 40 человек из числа посетителей клуба, добавила Рунова.

В ночь на 28 апреля стало известно, что правоохранители задержали лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого и других участников музыкального коллектива в ночном клубе "Ненависть" в Нижнем Новгороде.

Сначала музыкантов допрашивали в гримерке, после чего их доставили в один из местных отделов полиции. Группа выступала в ночном клубе в рамках гастролей по городам РФ.