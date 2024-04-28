Лидер группы "Коррозия металла" Троицкий задержан в Нижнем Новгороде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правоохранители задержали лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого и других участников музыкального коллектива в ночном клубе "Ненависть" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора группы Марию Рунову.

По ее словам, сначала музыкантов допрашивали в гримерке, после чего их доставили в один из местных отделов полиции. Группа выступала в ночном клубе в рамках гастролей по городам РФ, отметила Рунова.

О причинах задержания пока не сообщается. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

В январе этого года Троицкого задержали охранники московского кинотеатра "Октябрь", где проходила премьера фильма "Брат-3", за распитие алкоголя в общественном месте.