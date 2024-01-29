Лидера "Коррозии металла" задержали в Москве за "перформанс с водкой"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Лидера российской музыкальной группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого задержали охранники московского кинотеатра "Октябрь", где 29 января прошла премьера фильма "Брат-3", за распитие алкоголя в общественном месте. Об этом сообщает ТАСС.

Троицкий заявил агентству, что вместе с ним задержали и участников его группы.

"У нас был перформанс с десятью бутылками водки в московском кинотеатре "Октябрь", где проходит премьера "Брата-3". Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке", – рассказал он.

С его слов, в баре кинотеатра свободно продается алкоголь, однако музыкантам вменяют статью 20.20 КоАП РФ ("Распитие спиртных напитков в общественном месте").

Правоохранители подтвердили ТАСС, что лидер группы задержан, однако от других комментариев отказались.

Ранее в 2019 году Троицкий устроил дебош в аэропорту Жуковский. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что музыкант пришел на стойку регистрации в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно себя вел, угрожал и оскорблял сотрудников авиакомпании. В результате инцидента его не допустили к рейсу, передав прибывшим на место полицейским.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина напомнила, что алкоголь вредит здоровью, нарушая работу всего организма. От спирта страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Кроме того, у тех, кто пьет алкогольные напитки, часто бывает ожирение печени, отметила специалист.

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