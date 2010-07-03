Музыкант Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский

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Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе авиаперевозчика завили, что музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании.

Дебошира не допустили к рейсу, передав прибывшим на место сотрудникам полиции. Деньги за билет ему вернули, за исключением сервисного сбора.

Ранее в аэропорту Домодедово задержали 45-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на рейсе из Дохи.