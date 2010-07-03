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15:52

Рейс Ростов – Москва задержали из-за драки

происшествия транспорт

15:52

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Рейс Ростов – Москва задержали из-за драки

Самолет, выполнявший рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали на несколько часов из-за драки на борту. Почему произошел конфликт неизвестно, но зачинщиков в итоге высадили. К делу подключили полицию.

По словам очевидцев, оба молодых человека были нетрезвы и вели себя агрессивно.

"Два пассажира на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию. В целях безопасности пассажиры были сняты с борта воздушного судна и занесены в черный список компании", – рассказали в пресс-службе "Азимута".

Ранее телеканал Москва 24 опубликовал кадры задержания дебошира в аэропорту имени Бориса Волынова в Новокузнецке. По данным очевидцев, двое приятелей распивали алкоголь в зоне ожидания. Спустя какое-то время они начали шумно себя вести и приставать к людям. После того, как все пассажиры прошли в самолет, один из мужчин устроил дебош уже на борту.

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