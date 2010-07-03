Рейс Ростов – Москва задержали из-за драки

Самолет, выполнявший рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали на несколько часов из-за драки на борту. Почему произошел конфликт неизвестно, но зачинщиков в итоге высадили. К делу подключили полицию.
По словам очевидцев, оба молодых человека были нетрезвы и вели себя агрессивно.
"Два пассажира на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию. В целях безопасности пассажиры были сняты с борта воздушного судна и занесены в черный список компании", – рассказали в пресс-службе "Азимута".
Ранее телеканал Москва 24 опубликовал кадры задержания дебошира в аэропорту имени Бориса Волынова в Новокузнецке. По данным очевидцев, двое приятелей распивали алкоголь в зоне ожидания. Спустя какое-то время они начали шумно себя вести и приставать к людям. После того, как все пассажиры прошли в самолет, один из мужчин устроил дебош уже на борту.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.