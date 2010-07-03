Алексея Панина оштрафовали за курение в самолете

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Актер Алексей Панин выплатит авиакомпании "Победа" 59 тысяч рублей за курение на борту. Об этом говорится на сайте Владимирского областного суда.

В такую сумму перевозчик оценил санитарную обработку самолета, проведенную, чтобы устранить последствия курения.

Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке без участия сторон. Панин как ответчик свои возражения не предоставил.

Панина сняли с рейса Москва – Стамбул 1 декабря прошлого года за пьяный дебош. Устроил он его после того, как бортпроводник сделал ему замечание о запрете курения на борту. В авиакомпании пояснили, что он дважды курил в туалете, хотя о запрете его предупреждали лично.

Пассажирам Панин объяснял, что при курении в туалете лайнера следует закрывать детектор дыма салфеткой. Этому его якобы научила бывшая жена-стюардесса. Также он оскорблял бортпроводников и ругался матом.