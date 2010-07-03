Панин назвал россиян "обществом злобных уродцев"

Актер Алексей Панин подверг резкой критике россиян, назвав их "самыми злыми людьми в мире". Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Панин рассказал, что ужаснулся, когда прочитал комментарии под некрологом Натальи Крачковской.
"Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей. <...> Откуда столько злости!!!! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире", – отметил Панин.
Он также напомнил о девочке Ксюше, страдающей пороком сердца. По словам актера, россияне готовы оставлять "сотни тупых комментариев", однако, когда видят ребенка, нуждающегося в помощи, делают вид, что это их не касается.
"Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!" – резюмировал актер.
Алексей Панин неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес соотечественников. В сентябре 2018 года актер назвал граждан РФ "скудоумными". Он выложил снимок с церемонии прощания с Иосифом Кобзоном и подчеркнул, что Instagram ему нужен, чтобы рассказывать о своей жизни, а не для того, чтобы пиариться. По его словам, многие не могут это понять из-за "скудоумия".
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