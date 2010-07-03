В Домодедове задержали мужчину за пьяный дебош на рейсе Доха – Москва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В аэропорту Домодедово задержали 45-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на рейсе из Дохи. Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, пассажир приставал к другим пассажирам и не реагировал на замечания экипажа.

Инцидент произошел в четверг, 4 июля. В салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам и дрался.​ По результатам медицинского освидетельствования, у пассажира установлено алкогольное опьянение – 0,38 промилле.​

В отношении него составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Сейчас отдел дознания ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово проводит проверку.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что после драки на борту задержали троих пассажиров.

В июне самолет, выполнявший рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали на несколько часов из-за драки на борту. В итоге зачинщиков высадили, к делу подключили полицию.

