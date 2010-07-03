В Домодедове задержали мужчину за пьяный дебош на рейсе Доха – Москва

В аэропорту Домодедово задержали 45-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на рейсе из Дохи. Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, пассажир приставал к другим пассажирам и не реагировал на замечания экипажа.
Инцидент произошел в четверг, 4 июля. В салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам и дрался. По результатам медицинского освидетельствования, у пассажира установлено алкогольное опьянение – 0,38 промилле.
В отношении него составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Сейчас отдел дознания ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово проводит проверку.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что после драки на борту задержали троих пассажиров.
В июне самолет, выполнявший рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали на несколько часов из-за драки на борту. В итоге зачинщиков высадили, к делу подключили полицию.
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