С рейса Новокузнецк – Москва сняли двух авиадебоширов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали двоих агрессивных пассажиров рейса Новокузнецк – Домодедово из-за грубой нецензурной брани, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по СФО.

"Мужчины находились в салоне воздушного судна с видимыми признаками опьянения и выражались нецензурной бранью", – указано в сообщении. Нарушителей порядка доставили в дежурную часть.

В отношении 41-летнего задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Второй мужчина привлечен к ответственности за правонарушение по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее телеканал Москва 24 опубликовал кадры задержания дебошира в аэропорту имени Бориса Волынова. По данным очевидцев, двое приятелей распивали алкоголь в зоне ожидания. Спустя какое-то время они начали шумно себя вести и приставать к людям. После того, как все пассажиры прошли в самолет, один из мужчин устроил дебош уже на борту.

