Вратаря сборной России Лунева задержали за дебош в аэропорту

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Вратаря сборной России Андрея Лунева задержали за дебош в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что 12 июня в полицию поступило сообщение от сотрудников аэропорта Внуково, что возле стойки регистрации один из пассажиров нарушает порядок.

Сотрудники полиции доставили спортсмена в дежурную часть, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

В декабре 2018 года сотрудники полиции задержали бывшего футболиста "Спартака" Квинси Промесf за вождение в пьяном виде. Алкотестер показал 0,6 промилле.

До этого Промес уже был задержан полицией на острове Ибица в июне 2018 года. Его тогда обвинили в избиении супруги.

